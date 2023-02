Ongeregeldheden bij beëindiging illegaal en gevaarlijk studentenfeest, 1 persoon aangehouden

Eenmaal in het pand troffen collega's een groep van ruim 100 personen in een veel te kleine, gewelfde kelder aan. Door de harde muziek, een rookmachine, een zeer smalle trap en het ontbreken van nooduitgangen, bleek dit een zeer gevaarlijke situatie te zijn. Er is daarop door de politie besloten om het feest direct te beëindigen en het pand te ontruimen.

In eerste instantie hebben collega’s iedereen uit het pand begeleid en de hele groep gesommeerd niet meer naar binnen te gaan. En de mensen die niet in het pand woonden, bevolen om de Brusselsstraat en de Zakstraat te verlaten en niet meer terug te komen. De groep mensen heeft zich toen op de kruising verzameld en maakte geen aanstalten om te vertrekken.

Dreigende sfeer

Er ontstond een dreigende sfeer op straat, aangezien de groep niet voldeed aan de verzoeken van de politie om te vertrekken en het pand weer wilde betreden. Meermaals is door de politie gewaarschuwd dit niet te doen. Op enig moment werd de groep steeds agressiever in hun gedrag. De groep bleef in de richting van de agenten lopen en wilde niet vertrekken. Daarop is door de collega’s uiteindelijk een charge uitgevoerd om de groep uit elkaar te halen. Daarna verspreide de groep zich en verdwenen de mensen uit beeld.

Eén persoon – een 19-jarige vrouw uit Maastricht – is hierbij aangehouden vanwege openbare dronkenschap en het niet voldoen aan bevel of vordering.

Social media

Op social media worden veelvuldig beelden gedeeld van de politie-inzet op die betreffende avond. Daarbij is ook te zien dat door de politie mensen geduwd worden. En op enig moment ook geweld gebruikt is. Wat niet in die filmpjes op social media te zien is, is dat er meerdere keren – in drie talen – is gevraagd om te vertrekken. En dat meerdere keren is gedreigd met het gebruiken van geweld. Hierdoor ontstaat het beeld dat de politie zomaar slaat en geweld toepast. Dat is niet het geval.

Geweldstoepassing

Politiemensen gebruiken geweld zo beperkt mogelijk en gaan niet zomaar over tot het gebruik van geweld. Maar soms moet het. Dan is het de plicht van de politie om professioneel en gepast geweld te gebruiken. De politie mag alleen geweld gebruiken als er geen andere opties zijn om het gewenste doel te bereiken. En ook dan is de geweldtoepassing aan regels en voorwaarden gebonden en wordt dit getoetst.

Wanneer een politieagent zich genoodzaakt ziet geweld toe te toepassen, dient dat op professionele wijze te gebeuren. Politieagenten worden daar uitvoerig op getraind. Wanneer agenten geweld gebruiken wordt daar een melding van gemaakt en onderzocht of het geweld rechtmatig, proportioneel en subsidiair is toegepast.