Vrouw betast in Deventer, politie zoekt getuigen

Meerdere mensen zouden het incident hebben zien gebeuren. Informatie van deze getuigen is van groot belang voor het onderzoek. We vragen mensen die iets hebben gezien, gehoord of anderszins informatie hebben om zich te melden via 0900-8844. Melden kan ook via onderstaand tipformulier. Daar zijn eventueel beelden aan toe te voegen.

Alle informatie, hoe klein het misschien ook lijkt, is welkom. De afgelopen weken heeft de politie al onderzoek gedaan en bijvoorbeeld gekeken naar mogelijk beeldmateriaal. Echter blijkt hulp van getuigen essentieel.

^SV 2023024539