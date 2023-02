Onderzoek naar aangetroffen lichaam in Voorthuizen

Informatie en beelden meer dan welkom

Getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken, vragen we heel nadrukkelijk om zich alsnog te melden. Het onderzoeksteam is erg geïnteresseerd in informatie over de nacht zelf, maar ook de dagen voorafgaand aan het aantreffen van de overleden persoon.

Het onderzoeksteam heeft nog een aantal vragen die zij graag beantwoord krijgen. Zij komen graag in contact met u.

Was u in de omgeving van de parkeerplaats, is u iets verdachts opgevallen of heeft u iets gehoord dat u niet herkende?

Heeft u informatie over voertuigen of personen die in de nacht van zondag 12 op maandag 13 februari daar geweest zijn of gezien zijn?

Mocht u in het bezit zijn van een dashcam en bent u de afgelopen twee weken in de buurt van het parkeerterrein Stroeze Zand geweest (was u wellicht daar aan het sporten, hond uitlaten of een wandeling aan het maken)? Wellicht staat er op die dashcambeelden belangrijke informatie.

Contact opnemen kan via 0900 8844 of via onderstaand tipformulier. Liever geheel anoniem melden, dat kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000. Alle informatie, hoe klein het misschien ook lijkt, is welkom. Dit geldt ook voor informatie waarvan je wellicht denkt dat het niet relevant is.

2023067435