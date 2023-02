Getuigenoproep plofkraak bij winkel

Rond 04:00 uur vanochtend hebben vier mannen met explosieven toegang gekregen tot een winkelpand. De mannen zijn daarna gevlucht in een donkerkleurige stationwagen, de auto is niet meer aantroffen. Er raakte niemand gewond en het is nog onduidelijk hoeveel buit er werd gemaakt. Diverse panden zijn door de explosie beschadigd.

Getuigenoproep

De politie doet onderzoek naar de plofkraak en is op zoek naar getuigen. Heeft u Iets gezien of heeft u beelden van de vluchtauto? Neem dan contact op via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.