Getuigen gezocht voor poging overval

Rond 18.00 uur vond de gewapende overval plaats. Een dader bedreigde het aanwezige personeel met een mes en eiste geld. Dit kreeg hij niet mee en daarop vluchtte de jongeman zonder buit te voet weg in de richting van de Donaudreef.

Signalement dader:

Jongeman

16-18 jaar oud

Ongeveer 1.80 m lang

Droeg een capuchon

Donkerblauwe jas of vest

Donkerkleurige spijkerbroek

Zwarte schoenen

Wit (anonymous) masker

De politie houdt nog een buurtonderzoek en bekijkt of er camerabeelden beschikbaar zijn. Bent u getuige of heeft u meer informatie, neem dan contact op met de recherche via tel. 0900-8844 of onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook via tel. 0800-7000.