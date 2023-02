Beroving van exclusieve horloge PC Hooftstraat

Omstreeks 18:35 uur rijdt de man met zijn auto door de PC Hooftstraat richting de Van Baerlestraat. Omdat het verkeerslicht van de kruising op rood staat, moet de man stoppen. Vervolgens hoort hij een harde klap en ziet dat zijn linkerbuitenspiegel scheef staat en gebroken is. Hij ziet ook iemand voor zijn auto staan met zijn hand in zijn zij, alsof hij gewond is geraakt. De bestuurder stapt uit zijn auto om te kijken hoe het met de andere man gaat en wordt plotseling door een handlanger om zijn middel gepakt en in bedwang gehouden. Een derde man trekt met kracht zijn exclusieve horloge van zijn pols. De drie rennen vervolgens weg de Van Baerlestraat in richting het Museumplein.

Signalementen verdachten:

Verdachte 1

Geslacht: Man;

Huidskleur: Licht getint met lichte baardgroei;

Kleding: Zwarte jas, zwarte broek en witte schoenen.

Verdachte 2

Geslacht: Man;

Huidskleur: Blank met baardje;

Lengte: 1.85 meter;

Kleding: Brildragend, witte muts, zwarte jas, lichtblauwe spijkerbroek en zwarte sneakers.

Verdachte 3

Geslacht: Man;

Huidskleur: Blank met lichte baardgroei;

Leeftijd: ongeveer 25 jaar;

Lengte: 1.75 meter;

Haar: Zwart haar;

Postuur: slank;

Kleding: Zwart petje, donkere jas met rode voering, lichte spijkerbroek met gaten en zwarte schoenen.

De recherche en Forensische Opsporing hebben de zaak in onderzoek. De recherche komt graag in contact met getuigen.

Getuigenoproep

Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.