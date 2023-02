Getuigen gezocht na nieuw incident met explosief

Derde keer

Het incident van vannacht is het derde in korte tijd op de Doctor H. Colijnstraat. Een nacht eerder was er ook al een explosie op het trottoir nabij dezelfde woning. Twee geparkeerde voertuigen raakten daardoor beschadigd. Elders is in de straat is op maandag 6 februari omstreeks 22:30 uur de voordeur van een woning op de derde verdieping van een flatgebouw in brand gestoken.