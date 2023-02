Drugslabketels en chemicaliën in vrachtwagen, bestuurder aangehouden

Een agent had de bestuurder van de gehuurde vrachtwagen op industrieterrein aan de Maidstone aan de kant gezet voor een controle. In de laadruimte stonden drugslabketels en jerrycans met chemicaliën. Uit het eerste onderzoek is vast komen te staan dat het gaat om gebruikte ketels en chemische stoffen uit een drugslab. De goederen en chemicaliën zijn in beslag genomen en worden nader onderzocht. De politie sluit niet uit dat er meerdere arrestaties volgen.