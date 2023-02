Getuigenoproep: mishandeling fietser

De man fietste over de Brusselsestraat in de richting van het Emmaplein. Ter hoogte van café Roundabout stopte een zwarte Volkswagen Golf vlak naast hem. De vier inzittenden stapten uit en duwden het slachtoffer van de fiets zodat hij viel. Vervolgens werd hij door drie inzittenden geschopt en geslagen terwijl hij op de grond lag. Korte tijd later reed de Golf weg in de richting van het Emmaplein. Het slachtoffer heeft zich onder doktersbehandeling gesteld.

De politie wil voor haar onderzoek graag in contact komen met een man met een hond die op dit tijdstip voorbij liep op de Brusselsestraat. Hij kwam vanaf het Emmaplein en liep vervolgens de Sint Nicolaasstraat in.