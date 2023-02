Politie leert van uitspraak etnisch profileren KMar

Liesbeth Huyzer, plaatsvervangend korpschef: 'Dit arrest laat zien hoe alert en zorgvuldig we moeten zijn als het gaat om rechtvaardigheidsgronden voor proactieve-controles. De KMar-controles kun je niet een-op-een vergelijken met politiecontroles, -werkzaamheden en -bevoegdheden. Maar dit is hoe dan ook een belangrijke uitspraak die wel degelijk ook raakt aan politiewerk. Dus daar willen we goed naar kijken, van leren en waar nodig onze werkwijzen op aanpassen.'



De politie stelt een team samen met juristen, operationeel deskundigen en maatschappelijke organisaties om te verkennen waar de uitspraak van het Hof over KMar betekenis heeft voor de uitvoering van onze politietaken. Daarbij wordt ook gekeken of een update nodig is voor geldende richtlijnen voor het werk zoals het handelingskader Professioneel Controleren.

Blijvend in de spiegel kijken

Als politie willen we graag weten hoe onze proactieve controles worden ervaren. We meten dat onder meer via de vertrouwen- en reputatiemonitor die in het voorjaar weer zal verschijnen. Eerder onderzoek toont aan dat het toelichten van de reden van een controle van doorslaggevend belang is voor het vertrouwen van burgers.



Ook de CBS Veiligheidsmonitor geeft ervaringen van burgers met onze werkwijze weer. In deze monitor zullen vanaf de volgende meting ook extra vragen over professioneel controleren worden meegenomen. Zo meten we structureel hoe burgers onze bejegening ervaren. We onderzoeken verder de bekendheid van politiemedewerkers met het handelingskader Professioneel Controleren.



Dit jaar zullen we ook voor het eerst een analyse opleveren van de patronen in de controles in het politieregistratiesysteem die zijn geregistreerd over het jaar 2022. Deze spiegel zal helpen om te ontdekken waar nog verbeteringen mogelijk zijn in onze proactieve controles.