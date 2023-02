Getuigen gezocht van winkeldiefstal in Naarden

Rond kwart voor vier ’s nachts hoorden meerdere bewoners een harde knal en glasgerinkel. Toen de politie ter plaatsen kwam, zagen zij dat de deur van de winkel beschadigd was en open stond. Ook waren sommigen winkelschappen bijna leeg en de vloer van de winkel lag bezaaid met glas en pakjes sigaretten. Op de camerabeelden is de zien dat de winkeldiefstal is gepleegd door drie personen die volledig in het zwart gekleed waren. Ook hadden ze een grote zak mee.

De politie heeft ter plaatse met een speurhond geprobeerd de daders op te sporen, maar dat is helaas niet gelukt.

Oproep getuigen

De politie komt graag in contact met mensen die in die nacht iets verdachts hebben gezien of misschien wel de daders hebben gezien. Heeft u informatie of beelden gemaakt van de daders? Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844. Of bel anoniem met 0800-7000. Camerabeelden kunt u direct toesturen via onderstaand tipformulier.