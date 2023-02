Politie zoekt getuigen van poging overval supermarkt Geinplein

Rond 21.00 uur als de supermarkt wil sluiten, rennen twee mannen met een vuurwapen en bedekt gezicht de winkel in. Vervolgens draaien de mannen zich om, om weer naar buiten te rennen. Een medewerkers van de buurtpreventie ziet dit en probeert de mannen tegen te houden. Maar dan ontstaat een worsteling. Eén van de daders slaat met een vuurwapen tegen het hoofd van de medewerker. Daarna rennen de daders naar buiten waar weer een worsteling ontstaat met een andere medewerker van de buurtpreventie. De medewerker wordt op de grond geduwd. Vervolgens rennen de daders over de parkeerplaats weg in de richting van de busbaan.

Signalement daders

Beide mannen droegen gezicht bedekkende kleding over hun hoofd.

Verdachte 1:

Heeft een lichte huidskleur;

Droeg een blauwe bond jas en een grijze joggingsbroek;

Droeg zwarte sneakers;

Had een tas in zijn handen en een vuurwapen in zijn rechter hand.

Verdachte 2:

Heeft een licht getinte tot donkere huidskleur;

Droeg een zwarte jas en zwarte trainingsbroek;

Droeg zwarte sneakers;

Had een vuurwapen in zijn handen.

Oproep getuigen

De politie heeft gelukkig al veel getuigen gesproken over deze poging overval in Almere. Maar de politie komt ook graag in contact met andere mensen die iets hebben gezien. Bijvoorbeeld met bewoners in de buurt van de supermarkt die misschien de daders hebben gezien en/of gefilmd. Heeft u informatie of heeft u camerabeelden? Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844. Of bel anoniem met 0800-7000. Camerabeelden kunt u direct toesturen via onderstaand tipformulier.