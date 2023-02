Wie weet er meer over een schietincident aan de Willem Ruyslaan?

Donderdag 16 februari omstreeks vier uur in de middag kreeg de politie een melding binnen van een schietincident. Het slachtoffer bleef gelukkig ongedeerd, maar was wel enorm geschrokken. De verdachte is op de vlucht geslagen.

Signalement

De politie is op zoek naar een man:

Met een donkere huidskleur

Rond de 25 jaar

Zwarte broek

Grijze jas

Petje op

Getuigen gezocht

De politie is dringend op zoek naar getuigen die meer weten over het incident. Heeft u informatie? Geef het dan door via de onderstaande opties.