Verdachte van brandstichting herkent door agent

In de nacht van dinsdag 14 februari op woensdag 15 februari 20.23 omstreeks middernacht kwam er een melding binnen bij het operationeel centrum dat er brand zou zijn bij woningen aan het Lieve-Vrouwenplein. Een toevallig passerende motoragent zag de brand die metershoog was en begon direct met ontruimen van woningen. Kort daarna werd hij bijgestaan door de Officier van Dienst van de Brandweer. Er stonden onder andere scootmobielen en fietsen in brand. Direct naast de brand stonden gasflessen die snel weggehaald werden. De toegesnelde bemanning van bluswagens kon de brand snel blussen voordat het oversloeg naar de woningen en bedrijven. Er was flinke schade.

Onderzoek

De politie startte meteen een onderzoek. Er bleken camerabeelden te zijn waarop stond dat een man de brand aan stak. Foto’s van de verdachte werden de volgende dag getoond op de briefing van agenten die in dienst kwamen. Een van de agenten herkende de man als een 50-jarige Tilburger met regelmatig verward gedrag en een zwervend bestaan. Er werd een zoektocht naar de verdachte gestart. In de loop van de woensdagavond werd een burgernetbericht uitgedaan om uit te kijken naar de verdachte en te melden als iemand hem zag. Dat heeft uiteindelijk om 20.20 uur geleid tot de aanhouding van de man. Hij is aan het bureau ingesloten en zal worden verhoord. Ook zal bekeken worden of er verplichte hulp ingeschakeld kan worden.