Opnieuw drie verdachten aangehouden voor stroperij

Eerdere aanhoudingen

Tijdens een controle op maandagochtend 17 oktober rond 2.00 uur zagen politieagenten en boswachters twee verdachte voertuigen. Een van de auto’s scheen met lichtbundels over de weilanden, een beproefde manier om wild te spotten.

Op het moment dat de politie een stopteken gaf, sloeg een van de verdachte voertuigen op de vlucht. Daarbij werd de auto van de boswachters frontaal geraakt. Een 55-jarige man uit ‘s-Hertogenbosch en een 62-jarige man uit Helmond werden, ondanks flink verzet, aangehouden. De auto van de verdachten was speciaal geprepareerd voor de jacht. In de auto werden 15 gedode hazen met bijt- en scheurwonden aangetroffen.

Politieagenten gingen ondertussen achter de tweede auto aan, die na een korte achtervolging in een droge sloot belandde. Hierop werden twee mannen uit Eindhoven (24 en 34 jaar) aangehouden.

De verdachten worden verdacht van overtreding wet natuurbescherming en wet dieren, te weten stroperij. En het niet voldoen aan het stopteken, wederspannigheid en gevaarlijk rijden. In totaal zijn er zes hazenwindhonden aangetroffen. De honden zijn in beslag genomen.

Nieuwe aanhoudingen

Verder onderzoek in de afgelopen maanden leidde vanochtend tot de aanhouding van een 45-jarige man uit Mill, een 46-jarige man uit Heesch en een 44-jarige man uit Wanroij. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de stroperij op 17 oktober. Op vier locaties, waarvan twee in Mill, één in Heesch en één in Wanroij hebben we gezocht naar aanvullend bewijsmateriaal.

Landelijke Inspectiedienst

Tegelijkertijd met de aanhouding hebben inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming een controle gedaan op het naleven van de Wet Dieren en de Wet Natuurbescherming.

Stroperij is een ernstig milieudelict waarbij niet toegestane middelen worden gebruikt om de dieren op een gruwelijke wijze te doden en deze vervolgens te verkopen. De stropers zetten geregeld hazewindhonden in, die door hun lichaamsbouw erg geschikt zijn voor de jacht. De dieren worden in de nacht met een felle lamp of andere apparatuur opgespoord, waarna de hazewindhonden uit voertuigen worden gelaten en het wild achtervolgen, vangen en doodden. De vaak uitgeputte dieren hebben geen schijn van kans.

Het onderzoek loopt nog. De verdachten zijn ingesloten en de recherche gaat verder met het onderzoek naar deze zaak.