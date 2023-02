Gewonde bij schietincident in woning

Op dit moment doet de politie onderzoek in en rondom de woning. Er vindt ook een buurtonderzoek plaats. De politie is op zoek naar camerabeelden uit de omgeving van de Grote Dries. Ook komt de politie graag in contact met getuigen die meer kunnen vertellen over wat er zich vannacht in en rondom de woning heeft afgespeeld. Omwonenden die in het bezit zijn van videobeelden afkomstig van een bewakingscamera of een videodeurbel, waarop rond 04:45 uur voertuigen of personen te zien zijn, kunnen contact opnemen met de politie. Getuigen en/of buurtbewoners met camerabeelden of andere belangrijke informatie kunnen zich melden via telefoonnummer 0900-8844.