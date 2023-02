Moldaviër aangehouden na steekincident in Schaijk

Het slachtoffer meldde zich na het incident bij de beheerder van de camping. Die waarschuwde de politie en hield samen met een andere bewoner van de camping de verdachte in afwachting van agenten in de gaten. De aanleiding voor het steekincident is nog niet bekend, dat moet uit onderzoek blijken. De Moldaviër bleek onder invloed van alcohol en heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, hij is ingesloten op het bureau.