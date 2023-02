Getuigen gezocht na vondst verdacht pakket Laren

Foto: Caspar Huurdeman Fotografie

Die ochtend rond 09:00 uur kwam een melding binnen van een verdacht voorwerp bij een gebouw aan de Brink in Laren. Vanwege mogelijk ontploffingsgevaar hebben agenten de omgeving ontruimd en is de hulp ingeschakeld van de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD). Zij hebben het pakket verwijderd waarna het op een veilige locatie tot ontploffing is gebracht. Rond 12.00 uur is het gebied weer vrijgegeven.

Onderzoek gestart

De politie is direct een onderzoek gestart naar de achtergrond van deze vondst. Er wordt buurtonderzoek verricht en camerabeelden nagelopen om te achterhalen hoe en door wie het pakket daar, vermoedelijk in de nacht, is achtergelaten. Forensisch onderzoek moet daarbij uitwijzen of er sprake was van werkbare stoffen en daadwerkelijk explosiegevaar.

Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden (denk ook aan dashcambeelden of videodeurbelbeelden) die van pas kunnen komen in het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook kunt u uw tips en beeldmateriaal toesturen via het tipformulier. Specifiek zijn wij op zoek naar personen die in de omgeving wonen of aanwezig waren en tussen donderdagavond 16 februari 18:00 uur en vrijdagochtend 17 februari 09:00 uur.