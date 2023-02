Loods van lachgashandelaar Bilthoven aangetroffen bij controle

Er zijn acht locaties bezocht in een controle tegen mogelijke ondermijnende criminaliteit. De politie nam in de loods tenminste twintig lachgasflessen in beslag. Ook een voertuig, dat vermoedelijk is gebruikt voor transport van deze handel is in beslag genomen.

Overige constateringen

Tijdens de controle is in een aantal panden overtredingen van de brandveiligheidseisen aangetroffen. Daarnaast was in een tweetal panden sprake van illegale bewoning. Omdat dit in strijd is met het bestemmingsplan gaat de gemeente hier nader onderzoek naar doen en volgt er een handhavingstraject.

Veiligheid

Volgens teamchef Kim Philipoom van basisteam BES (De Bilt, Eemdal en Soest) toont deze integrale actie aan dat niemand weg komt met dit soort ondermijnende activiteiten. “We geven een duidelijk signaal af richting de inwoners van de gemeente. Wij tolereren dit soort gevaarlijke situaties en criminele activiteiten niet. Voor ons staat de veiligheid van de inwoners voorop.”

Effectiever door integrale aanpak

De integrale actie laat volgens Philipoom ook zien dat politie, gemeente, omgevingsdienst (ODRU), brandweer (VRU) één overheid zijn die ieder vanuit hun eigen expertise en bevoegdheden dit soort zaken effectiever kan oppakken. “In gezamenlijkheid pakken we dit soort misstanden aan. De gemeente heeft de bevoegdheid het pand te sluiten en wij pakken het strafrechtelijk op.”