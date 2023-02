Getuigen gezocht na overval avondwinkel Leidschendam

Rond 18.10 uur was de medewerker van de avondwinkel net aan zijn dienst begonnen toen een man met een bedekt gezicht en donkere kleding uit de richting van de Oude Trambaan en de Zijdestraat de winkel binnen kwam lopen. Onder bedreiging van een mes werd de winkelmedewerker gedwongen geld en producten af te geven. De overvaller ging er met de buit vandoor, verder de Damlaan op in de richting van het Damplein.

Signalement

De politie is direct een onderzoek gestart en nadat meerdere getuigen gehoord waren kon een signalement van de dader worden samengesteld. De verdachte:

Is rond de 16 jaar oud;

Heeft een licht getinte huidskleur;

Droeg donkere gezichtsbedekking met een donkere pet;

Droeg een donkere bodywarmer met een donkere trainingsbroek en donkere schoenen;

Droeg blauwe latexhandschoenen.

Getuigen gezocht

De politie heeft al een aantal belangrijke getuigen gesproken over de overval op de avondwinkel in Leidschendam, maar komt ook graag in contact met andere mensen die iets hebben gezien of gehoord. Heeft u iets verdachts gezien in de omgeving van de Damlaan, donderdagavond tussen 17.45 en 18.30 uur? Bel dan met 0900-8844. Ook is het onderzoeksteam op zoek naar camerabeelden uit de Damlaan en omgeving. Beelden die mogelijk van nut zijn voor het onderzoek kunnen gedeeld worden via onderstaand contactformulier.