Bezit nepvuurwapen leidt tot aanhouding in Rotterdam

Een melder zag donderdagmiddag twee jongens op een scooter over de Coolsingel in Rotterdam rijden. De bijrijder hield een voorwerp gelijkend op een vuurwapen vast. Agenten gingen direct ter plaatse en arresteerden de 17-jarige Rotterdammer op verdenking van vuurwapenbezit. Achteraf bleek dat het om een nepvuurwapen ging, dat de jongen voor carnaval had gekocht. Vanaf een afstand is dat moeilijk te zien. Omdat het zo moeilijk in te schatten is of zo’n wapen echt of nep is, is het niet toegestaan om ermee op straat rond te lopen. Door anderen kan een nepwapen als bedreiging worden gezien. Nepvuurwapens werken gevaarlijke situaties in de hand: als een nepvuurwapen niet van een echt vuurwapen te onderscheiden is, handelen agenten altijd alsof het om een echt vuurwapen gaat. Een nepvuurwapen thuis hebben, mag, maar laat ze thuis en neem ze nooit mee naar buiten!



Het nepvuurwapen is in beslag genomen. De jongen is dezelfde middag nog heengezonden na een goed gesprek en met een bekeuring voor het verstoren van de openbare orde.