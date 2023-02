Getuigen gezocht van eenzijdig verkeersongeval Raamsdonk

De 22-jarige bestuurder uit s’ Gravenmoer raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Tijdens dit onderzoek komt de politie graag in contact met mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren. Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000). Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer: 2023037496.