Politie houdt twee geweldplegers aan

Het vrouwelijke slachtoffer was afgelopen nacht met haar vriend onderweg naar huis, toen ze in de Atelierstraat werden aangevallen door twee mannen, die ze niet kenden. De vrouw kwam daarbij ten val. Toen de belagers weg waren, bleek ook de handtas met inhoud van het slachtoffer te zijn verdwenen. De politie was al snel bij de slachtoffers en stelde een onderzoek in, waarbij onder andere contact werd gelegd met medewerkers Cameratoezicht van de gemeente Tilburg. Uit het onderzoek bleek dat een van de verdachten (de 29-jarige Tilburger) kort voor de beroving door de politie het centrum van Tilburg uit was gestuurd. Hij was daar betrokken geweest bij een opstootje. Voordat hij werd weggestuurd, waren zijn gegevens genoteerd. Agenten gingen direct naar hem op zoek en troffen hem en de andere verdachte aan in een woning in Tilburg. Ze hielden de twee verdachten aan.

Onderzoek loopt nog

Op het bureau wilden de politiemensen onderzoeken of de verdachten onder invloed van alcohol, drugs en/of medicijnen waren. De 29-jarige verdachte wilde niet meewerken aan een ademanalyse, om te kunnen vaststellen of hij onder invloed van alcohol was of niet. Hij werkte wel mee aan de speekseltest, waaruit bleek dat hij onder invloed van harddrugs was. De 28-jarige verdachte werkte nergens aan mee. Het weigeren van een onderzoek naar alcohol- of drugsgebruik is strafbaar. Het kan in dit geval door een rechter worden meegewogen in de straf die de verdachte kan krijgen. Of hij kan er voor worden beboet.

De twee verdachten zijn voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet en zitten nog vast.