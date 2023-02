Politie toont in Opsporing Verzocht beeld van inbreker die in Willemstad een man zwaar mishandelde

Buurtbewoners hadden even na 18.00 uur het vermoeden dat er in een woning werd ingebroken. Ze belden 112 en twee mannen, waaronder de 71-jarige man, namen poolshoogte in een steegje achter het huis waar de inbraak aan de gang zou zijn. Ze stuitten op de twee vluchtende inbrekers. De 71-jarige man werd zwaar door hen mishandeld en vervolgens gingen ze er in een auto vandoor. In de komende uitzending van Opsporing Verzocht vertelt de politie uitgebreid over het opsporingsonderzoek en schakelt zij de hulp van de kijker in.

Uitzending

Opsporing Verzocht wordt 21 februari uitgezonden om 20.30 uur op NPO2. Op woensdag 22 februari wordt het programma rond 13.20 uur herhaald via NPO 2.