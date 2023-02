Vijf verdachten aangehouden in groot onderzoek naar ketelbouwer

In maart 2022 startte de politie een groot onderzoek gericht op faciliteerders van de productie van synthetische drugs. Door de verkoop van grondstoffen en materialen wordt deze vorm van georganiseerde misdaad in stand gehouden. Naast het oprollen van drugslabs zoekt de politie dus ook naar de mensen die producten leveren om synthetische drugs te maken. Denk hierbij aan ketels, bakken en speciale stoffen. De politie hoopt, door ook de leveranciers aan te pakken, de productie van drugs te stoppen.

Uit dit onderzoek bleek dat er in een pand in Zevenbergen ketels gebouwd werden. In november 2022 zijn er tijdens een actiedag meerdere woningen doorzocht. In een woning zijn diverse ketels aangetroffen. Hierop zijn maandag 13 februari 2023 en woensdag 15 februari 2023 vijf verdachten aangehouden. Allen zijn ze afkomstig uit diverse gemeenten in de regio West-Brabant.

Twee verdachten zijn voorgeleid aan de Rechter-Commissaris. Beiden zijn in bewaring gesteld en zitten in beperkingen. Daarover kan dus geen nadere informatie worden gegeven. De drie andere verdachten zijn in vrijheid gesteld

Facilitators

Sinds enige tijd heeft de politie, in samenwerking met het Openbaar Ministerie, de manier van het aanpakken en voorkomen van drugslabs uitgebreid. Waar we in het begin alleen onze pijlen richtten op de al draaiende laboratoriums is dat uitgebreid naar verdachten die het mogelijk maken om laboratoriums op te bouwen. Dus voordat ze in werking zijn en drugs produceren. Dan gaat het bijvoorbeeld over de mensen die de benodigde ketels leveren om de drugs te produceren. Of de mensen die daadwerkelijk de drugs maken, de zogenaamde koks. Of mensen die op een andere wijze bij het facilitair proces van het opbouwen van een lab betrokken zijn. De praktijken van deze ‘facilitators’ zijn namelijk net zo strafbaar.

Melden helpt

De productie van drugs en het opbouwen van een laboratorium om deze te produceren zitten gelieerd aan geweld. In deze criminele kringen wordt dat niet geschuwd. Dat is een gevaar voor ons allemaal en daarom vragen we uw hulp. Hebt u het gevoel dat er in uw omgeving iets gebeurd wat met deze praktijken te maken heeft. Of bent u benaderd door criminelen omdat u de (technische) kennis heeft om hun te helpen met hun criminele activiteiten, meld dat ons. U kunt ons bellen op 0900-8844 of een meldformulier invullen op Politie.nl/aangifte-of-melding-doen/. Maar we begrijpen dat u dat misschien liever anoniem doet. Dat kan via 0800-7000 of via Meldmisdaadanoniem.nl/melden/.