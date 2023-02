Getuigenoproep wie weet er meer over twee explosies in Rotterdam?

Rond middernacht werden buurtbewoners aan de Brabantsestraat opgeschrikt door een harde knal. Toen agenten op locatie kwamen, zagen ze dat er een raam was gesneuveld. Ook op de Asserweg in Rotterdam was er rond twee uur in de nacht een harde knal te horen. Bij een portiek lagen alle ruiten eruit. Bij beide incidenten raakten er geen slachtoffers gewond. Er wordt onderzocht of er een verband is tussen de explosies.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die meer over (een van) de explosies. Op dit moment wordt er buurtonderzoek gedaan en worden er camerabeelden uitgekeken. Heeft u iets gezien of andere informatie dat het onderzoek verder helpt? Geef het dan door via de onderstaande opties.