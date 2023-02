Explosie bij Tilburgse coffeeshop

Meerdere getuigen meldden die ochtend rond 04.00 uur een explosie bij het desbetreffende pand. Voordat de knal te zien en te horen was, zou een persoon in donkere kleding en een capuchon op een voorwerp richting het gebouw hebben gegooid. Diegene rende vervolgens weg in de richting van de Jan Heijnsstraat. Na de knal ontstond op straat een kleine brand. Een omstander greep snel in en bluste dit. De politie zocht in de omgeving naar de dader, maar die werd niet meer aangetroffen. De recherche doet verder onderzoek naar de explosie en de dader.

