Politie houdt twee insluipers aan

Nieuwdorp - Politiemensen hebben in de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 februari 2023 twee insluipers aangehouden. Het gaat om twee Albanezen die een haventerrein waren opgegaan. Ze bleken een gat in het hekwerk te hebben gemaakt. Het is nog onbekend wat ze op het terrein wilden doen.