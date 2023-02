Drugs in verborgen ruimte van auto, bestuurder aangehouden

De automobilist trok vrijdagavond rond 20.45 uur op de A4 ter hoogte van Bergen op Zoom door zijn rijgedrag de aandacht van de politiemensen. Ze besloten de auto plus inzittende(n) te controleren en gaven de bestuurder een volgteken. De controle vond vervolgens plaats op de carpoolplaats aan de Antwerpsestraatweg in Hoogerheide.

Spookvoertuig

In de auto zat een 30-jarige man uit Albanië. Hij bleek in het bezit te zijn van een ongeldig kentekenbewijs. De auto is daardoor een zogenaamd spookvoertuig geworden: een voertuig zonder geldige tenaamstelling en/of geldig kentekenbewijs. De politiemensen namen de auto daarom in beslag. Nadat ze met toestemming van de bestuurder de auto doorzochten, troffen de agenten bovendien een verborgen ruimte aan met daarin harddrugs. De bestuurder is daarna aangehouden en naar een politiebureau gebracht. De auto waarin hij reed is voor verder onderzoek ook naar een politiebureau gebracht.