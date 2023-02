Acht aanhoudingen na ongeregeldheden bij voetbalwedstrijd SC Cambuur- SC Heerenveen

Vier mannen werden aangehouden voor openlijke geweldplegingen, zoals het gooien van stenen. Zij zitten vast en worden verhoord. Daarnaast werden er drie aanhoudingen verricht voor dragen van gezichtsbedekking en één aanhouding voor het niet voldoen aan bevel of vordering. Het gaat om mannen tussen 17 en 39 jaar oud uit Leeuwarden, Sneek, Gytsjerk, Wergea, Goutum en de gemeente Heerenveen.

Stenen naar politieagenten, politiepaard gewond

Na afloop van de wedstrijd werd de sfeer rondom het stadion van Cambuur grimmig. Relschoppers (aanhangers van Cambuur en Heerenveen) wilden de confrontatie opzoeken en bekogelden elkaar met onder andere stenen, stukken hout, afvalcontainers en stukken beton. De mobiele eenheid heeft vervolgens opgetreden om ervoor te zorgen dat de bussen van de bezoekende supporters veilig konden vertrekken. Toch is er bij een van de bussen een ruit gesneuveld.

Ook nadat de bussen vertrokken waren, bleef het nog onrustig rondom het stadion. De politie werd onder andere bekogeld met stenen. Ook werden meerdere politievoertuigen vernield en raakte ook een politiepaard gewond omdat het door een steen werd geraakt. Een volledig overzicht van de schade is er nog niet, maar rondom het stadion zijn veel vernielingen gepleegd. De politie heeft een onderzoek gestart om de verantwoordelijken op te sporen. Voor het doen van aangifte, kijkt u op deze pagina op politie.nl

Informatie en beelden

Heeft u informatie dat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Of heeft u bijvoorbeeld beelden gemaakt op een mobiele telefoon, met een dashcam of deurbel? Neemt u dan contact op met de politie via 0900-8844 of maak gebruik van het tipformulier. Liever anoniem? Neem dan contact op met M op 0800-7000.