Inbreker aangehouden

Om 01.42 uur werd de politie gebeld door een omwonende die had gezien dat 4 a 5 mannen door het hek van de parkeergarage waren gedrongen. Hierbij ging ook het alarmlicht aan. De omwonende wist te melden dat eerder uit die garage meerdere motorfietsen waren gestolen.

De aangekomen politie zag in de garage twee mannen, die wisten te ontkomen. Eén van hen werd in de omgeving aangetroffen en aangehouden door een politiehondengeleider. De verdachte werd herkend als aanwezig in de parkeergarage. De verdachte, die zich liggend in bosschages verborgen hield, werd door de politiehond gebeten. De andere verdachte(n) zijn niet meer aangetroffen. Een van hen voldeed aan het volgende signalement, man, tussen de 20 en 30 jaar oud, 1.70 meter lang, atletisch gebouwd, donkere huidskleur, zwart kroeshaar, gekleed in donkere kleding waaronder en trainingsbroek.

De aangehouden verdachte is ingesloten in het cellencomplex. Als het onderzoek in Beverwijk is afgerond blijft hij gedetineerd, hij moet nog een straf uitzitten die hem eerder door de rechter was opgelegd.

De politie is op zoek naar beelden uit de omgeving. Heeft u een camera in de omgeving waarop staat dat meerdere personen mogelijk in een busje of vrachtauto stappen dan komen wij daarvan gaarne in het bezit. U kunt ze uploaden via dit formulier, onder vermelding van 2023035602. Bellen mag ook, 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.