Getuigen gezocht na inrijden op agent

Agenten hielden zaterdagavond vanaf 20.00 uur een alcoholcontrole op een parkeerplaats aan de Noordweg. Omstreeks 21.05 uur verzocht een van de agenten, die op de rotonde ter hoogte van de Noordweg, de Sportlaan en de Nobellaan stond, een bestuurder om richting de parkeerplaats te rijden om gecontroleerd te worden.

De bestuurder negeerde deze aanwijzing en reed met een flinke snelheid vanaf de Noordweg naar de Nobellaan. Een van de agenten moest daarbij opzij springen om niet te worden aangereden.

Bestuurder

Ondanks een zoekslag in de omgeving, kon de bestuurder nog niet worden aangehouden. Het gaat om een donker getinte man die een muts en een oorbel droeg. Hij reed in een witte Renault Zoe met aan de zijkant in groene letters de tekst ‘MyWheels’.

Iets gezien?

Het incident wordt onderzocht en getuigen worden opgeroepen om zich te melden. Heeft u het voertuig mogelijk zien rijden vlak voor of na het incident in de omgeving van de Noordweg? Of heeft u op een andere manier informatie die voor dit onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.

Geweld tegen politie en hulpverleners

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld tegen medewerkers, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt: agenten, rechercheurs, medewerkers van de meldkamer, baliemedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen.