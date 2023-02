Getuigen gezocht schietincident Breeweg

Tijdens een besloten feest in het bedrijfspand ontstond er ruzie waarna een harde knal werd gehoord. De politie werd gebeld en na onderzoek troffen agenten een kogelhuls aan in het pand. Gelukkig raakte niemand gewond bij dit schietincident. De politie startte meteen een onderzoek, maar dat leidde vooralsnog niet tot de aanhouding van de verdachte.



Heeft u informatie of beelden?

De politie komt graag in contact met mensen die het schietincident hebben gezien, camerabeelden heeft van het incident of andere informatie heeft over dit incident. Weet dat u uw informatie ook anoniem door kunt geven. U kunt contact met ons opnemen via één van de onderstaande mogelijkheden.