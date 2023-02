Politie sust opstootjes en houdt drie mensen aan in Hulst

Rond 00.30 uur spraken ze in de Overdamstraat een 22-jarige man uit Terneuzen aan op zijn gedrag. Ze vertelden hem en zijn twee vrienden dat ze de binnenstad moesten verlaten. De man reageerde hierop door een soort schijn-vecht-beweging richting één van de politiemensen te maken. Daarna liep het drietal weg in de richting van het ’s-Gravenhofplein. Tijdens het weglopen vond de man het nodig om de politiemensen uit te schelden. Daarop is hij aangehouden voor belediging van een ambtenaar in functie.

Mishandeling, vernieling en belediging

Rond 03.15 uur moesten de politiemensen naar een melding van een vechtpartij in een horecagelegenheid op de Grote Markt. Daar zou een 21-jarige vrouw uit Koewacht zijn mishandeld door een man die nog in de horecagelegenheid zat. De man zou bovendien een ruit van de horecagelegenheid hebben ingeslagen.

Op het terras van de horecagelegenheid waren veel mensen aanwezig. Daarom besloten de politiemensen een linie te vormen en het terras leeg te maken, om zo werkruimte voor zichzelf te creëren. Dat ging niet zonder slag of stoot. Een 29-jarige vrouw uit Axel wilde niet luisteren naar de opdracht van de agenten om weg te gaan. Ze bleef proberen de horecagelegenheid te bereiken. Ze schold daarbij agenten uit en maakte slaande bewegingen. Nadat ze meerdere keren te horen had gekregen dat ze weg moest gaan en dit niet deed, is ze aangehouden.

De verdachte van de mishandeling / vernieling kon uiteindelijk ook worden aangehouden en afgevoerd. Het gaat om een 32-jarige man uit Stekene. In Torentijd bleek dat hij behoorlijk onder invloed van alcohol was (760 ug/l). De vrouw die hij zou hebben geslagen is ter plaatse door ambulancepersoneel verzorgd.