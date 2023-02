Twee carnavalsvierders aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging

Een beveiliger had rond 02.00 uur gezien dat twee mannen drie vrouwen hadden geslagen en greep in. Hij droeg de mannen over aan politiemensen die vanwege carnaval in de buurt aanwezig waren. De drie vrouwen bleken gewond te zijn geraakt en deden aangifte. Ook sprak de politie met diverse getuigen. Aan het incident ging vermoedelijk een woordenwisseling vooraf, die uitmondde in een vechtpartij. Daarbij raakten een 27-jarige vrouw uit Nieuwdorp, een 21-jarige vrouw uit Nieuwdorp en een 20-jarige vrouw uit ’s-Heerenhoek gewond. Ze zijn door EHBO-medewerkers behandeld aan hun verwondingen.