Vijf gewonden bij ernstig verkeersongeval

De politie kreeg rond 15.30 uur de melding dat er een auto tegen een boom was gereden. Er werden twee traumahelikopters ingezet. De beide mobiel medische teams hebben hulp verleend aan de vijf slachtoffers. De weg is in beide richtingen afgezet. Het team Verkeers Ongevallen Analyse en Team Tactische Ondersteuning Verkeersongevallen stellen een onderzoek in naar de exacte toedracht van het ongeval.