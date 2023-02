Tweede verdachte aangehouden in onderzoek naar brandstichting lunchroom

Uitzending Plaats Delict

In de nacht van maandag 11 op dinsdag 12 april 2022 brak er brand uit bij lunchroom Rico Lunch & Coffee aan de Steenstraat. Uit onderzoek bleek dat er sprake is van brandstichting. Donderdag 26 januari werd er in het opsporingsprogramma Plaats Delict aandacht besteed aan de zaak.

Tips

Ondanks dat de politie een verdachte heeft aangehouden, ligt het onderzoek niet stil. Dat betekent dat de politie uw hulp nog goed kan gebruiken. Heeft u informatie over deze zaak en heeft u nog niet met ons gesproken? Neem dan contact met ons op. Dat kan via 0800 6070. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000.

2022157637 SA