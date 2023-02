Verdachte van diefstal auto-onderdelen aangehouden

Omstreeks 03.45 uur kreeg de politie melding van een verdachte situatie aan Bertha von Suttnerstraat in Hoofddorp. Een getuige had gezien dat twee mannen bij een auto stonden te rommelen en vervolgens wegrenden. Bij aankomst zien de agenten twee personen op een dak van een schuur liggen. Een persoon besluit van het dak te springen en gaat er vandoor. Tijdens de achtervolging gooit de verdachte een tas met spullen weg. Hier blijken later auto-onderdelen van een Duits automerk in te zitten. De verdachte kon na een korte achtervolging te voet aangehouden worden. Na de aanhouding werd de wijk dicht gezet. Onderzoek met de hondengeleider in de omgeving leverde helaas niet de andere verdachte op. Wel vond de politie in een tuin nog een tas met daarin een auto-onderdeel.

Is er in uw auto ingebroken?

Zijn er specifiek auto-onderdelen gestolen en heeft u hier nog geen aangifte van gedaan? Neem dan contact op met de politie via onderstaande contactmogelijkheden. Ook wanneer u camerabeelden heeft van de omgeving van het incident of van een verdachte situatie, komt de politie graag met u in contact. Voor het uploaden van camerabeelden kunt u onderstaand tipformulier gebruiken.

2023022869