Man mishandeld en beroofd in Amersfoort

Amersfoort - Woensdagavond 1 februari is rond 21.50 uur een 18-jarige man uit Leusden mishandeld en beroofd van zijn motorscooter op de Driftakkerweg in Amersfoort door een inzittende van een zwarte Peugeot 107. De politie zoekt getuigen of mensen die meer over deze beroving weten.