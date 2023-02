Negen aanhoudingen in groot onderzoek plofkraken

Werkterrein

De Nederlandse politie werkt al langere tijd intensief samen met de Duitse politie aan het opsporen van personen die dagelijks geldautomaten opblazen in Duitsland. Vermoedelijk hebben de verdachten hun werkterrein naar het buitenland verlegd omdat Nederlandse banken preventieve maatregelen hebben genomen die het opblazen van Nederlandse pinautomaten zinloos maken. In Duitsland sloegen Nederlandse plofkrakers vorig jaar bijna 450 keer toe. Ter vergelijking: in Nederland bliezen criminelen 15 keer een pinautomaat op.

Op de huid zitten

Hoewel de plofkrakers nog maar zelden toeslaan in eigen land, is het toch van groot belang dat de Nederlandse politie ze op de huid zit, zegt Johan van Hartskamp, landelijke portefeuillehouder. “De explosieven die de plofkrakers gebruiken, leiden ook in ons land tot grote risico’s. De gebruikte explosieven worden in onze wijken, in woningen, bedrijven en garageboxen, in elkaar geknutseld en opgeslagen. Daarnaast rijden de plofkrakers met zeer hoge snelheid over de snelwegen om uit handen te blijven van de politie.” De plofkraken zelf hebben in de directe omgeving een ontwrichtende werking. De maatschappelijke gevolgen zijn vaak groot. Winkels moeten voor langere tijd dicht, huizen raken onbewoonbaar en mensen kunnen geen geld meer opnemen in de buurt. Van Hartskamp: “We zien dat het gestolen geld ook geïnvesteerd wordt in andere vormen van criminaliteit, zoals drugshandel. De aandacht voor deze groep plofkrakers mag daarom niet verslappen.”

Voorkomen jonge aanwas

De politie vermoedt dat ongeveer 500 mannen, met name woonachtig in de regio’s Amsterdam en Utrecht, verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van de plofkraken in binnen- en buitenland. “Ze werken in wisselende samenstelling. Soms vallen er mensen af, omdat ze worden aangehouden of tijdens hun vlucht crashen en overlijden. Maar ze worden moeiteloos vervangen door nieuwe aanwas’” weet Van Hartskamp. “Wij blijven ons onverminderd inspannen om daders op te sporen, maar om het probleem op te lossen is meer nodig. Daarom werken wij samen met partners zoals het RIEC en gemeenten om jonge aanwas te voorkomen.”

Signalen

U kunt de opsporing helpen door informatie te geven over verdachte locaties en/of personen die zich mogelijk bezig houden met dit soort criminele activiteiten. Heeft u informatie? Neem dan contact op met de politie, desnoods anoniem.

Informatie pers

