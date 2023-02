Extra controles van zware voertuigen goed verlopen

Het aantal verkeersslachtoffers was in Nederland vorig jaar hoger dan in de jaren ervoor. Een van de initiatieven om de verkeersveiligheid te verbeteren en het aantal slachtoffers omlaag te brengen, is Roadpol. Dit samenwerkingsverband tussen diverse Europese politiekorpsen vraagt op verschillende momenten in het jaar aandacht voor een bepaald verkeersthema door hier extra op te controleren. Vorige week was het de beurt aan vrachtwagens en toeristenbussen.



Veiligheid zware voertuigen extra belangrijk

Omdat ongevallen met zware voertuigen vaak ernstige gevolgen hebben, is de veiligheid hiervan extra belangrijk. Daarom voerde de politie vorige week in het hele land extra controles hierop uit. Ook Team Verkeer van Noord-Holland zette vrachtwagens en toeristenbussen aan de kant om te controleren op onder meer rij- en rusttijden, vergunningen, vrachtbrieven, technische mankementen en rij- en kentekenbewijzen.



In totaal werden elf zware voertuigen gecontroleerd en drie boetes uitgeschreven: twee voor het niet juist zekeren van de lading en een voor het niet juist gebruiken van de stootbalk. Voor de rest hadden de bestuurders alles goed op orde.