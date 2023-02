Politie zoekt overvallers supermarkt Sierplein

Rond 21:55 uur vielen twee mannen de winkel binnen. Ze dreigden met een mes richting winkelpersoneel en eisten geld uit de kassa. Daarna zijn zij de winkel uitgerend linksaf de Pieter Calandlaan op. Van het winkelpersoneel is niemand gewond geraakt.

Tips?

De politie heeft in de omgeving drie verdachten aangehouden. Deze verdachten zijn later weer heengezonden. Vandaar dat het rechercheteam nog steeds op zoek is naar de verdachten en graag getuigen spreekt die meer weten over deze overval. Heeft u informatie voor de recherche? Laat het dan weten via één van de onderstaande gegevens.