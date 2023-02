Politiemedewerker eenheid Rotterdam ontslagen

Rotterdam - Vorige week is aan een 32-jarige agent van het basisteam Nissewaard ontslag uitgereikt wegens ernstig plichtsverzuim. Uit onderzoek door het team Veiligheid, Integriteit en Klachten kwam naar voren dat de agent zich had misdragen tijdens een teamuitje en hier niet transparant over verklaarde.