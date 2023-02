Mannen aangehouden bij jachthaven Lage Zwaluwe

Na aankomst van de politie, renden meerdere mannen over het afgesloten terrein van de jachthaven. Op dit terrein lagen verschillende boten opgeslagen. Onder het zeil van een van deze boten had een van de mannen zich verstopt. Deze 20-jarige man werd direct aangehouden. Een andere verdachte bleek zich te hebben verstopt onder een loopbrug even verderop. Hij werd door de politiehond gebeten, waarna hij in de handboeien werd geplaatst. In zijn kleding werd inbrekersgereedschap aangetroffen. De bijtwonden van de man zijn door een dokter behandeld. Het is nog niet bekend of er op het terrein iets is buitgemaakt.