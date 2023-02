Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding

Omstreeks 16:30 uur komt bij de politie de melding binnen van een conflict aan de Mevrouw Jans-Dijkstralaan waarbij vermoedelijk op een woning is geschoten. De verdachte gaat er na het incident in zijn auto vandoor. De politie is na de melding direct op zoek gegaan naar de man. Hij wordt iets na 18:00 uur gezien in de omgeving van Tiendeveen. Omdat er bij het incident is geschoten starten de agenten een zogenaamde uitpraatprocedure (BTGV). Omdat verdachte niet luistert naar de bevelen van de agenten wordt een waarschuwingsschot gelost. Hierna kan de verdachte, een 41-jarige man uit Hoogeveen, worden aangehouden. In zijn voertuig worden een luchtbuks en een groot geldbedrag aangetroffen.

Getuigen en camerabeelden gezocht

Weet u meer over wat er maandagmiddag aan de Mevrouw Jans-Dijkstralaan in Zuidwolde is gebeurd of hebt u gezien dat er op de woning is geschoten? Heeft u camerabeelden uit de omgeving van de Mevrouw Jans-Dijkstralaan waar de verdachte of het mogelijke schietincident op is te zien? Of heeft u op een andere manier informatie die voor ons onderzoek van belang kan zijn? Neem dan contact op met de politie door te bellen naar 0900-8844. U kunt ook het online tipformulier gebruiken. Via dit tipformulier kunt u ook camerabeelden met ons delen. Anoniem informatie doorgeven kan via 0800-7000.