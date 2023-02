Aanhouding in onderzoek steekincident Purmerend

In de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 november 2022 raakte omstreeks 01.30 uur een 19-jarige man uit Amsterdam zwaargewond bij een steekincident dat na een huisfeest plaatsvond aan de Mosselbaai in Purmerend. Bij het feest waren veelal jongeren aanwezig. Op dinsdag 7 februari jl. deed de politie een oproep in het tv-programma Opsporing Verzocht.

De uitzending heeft bijgedragen aan de aanhouding van de verdachte. Hij zit vast op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident en zal op donderdag 23 februari worden voorgeleid bij de rechter-commissaris. De recherche in Purmerend zet het onderzoek voort.

Zie de eerdere berichtgeving.

2022237707