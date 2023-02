14-jarige jongen beroofd van telefoon

Rond 19.00 uur liep het slachtoffer bij de ingang van het Westerpark aan de zijde van Meerzicht. Vijf jongens met skimutsen en handschoenen kwamen op hem af, waarna de groep hem een stukje mee nam een meer afgelegen deel van het park in. Twee jongens bedreigden hier het slachtoffer met een mes. Hij werd gedwongen zijn telefoon af te geven.

Getuigen gezocht

Bent u getuige geweest van deze straatroof of heeft u camerabeelden van de omgeving van het Westerpark? Meldt u zich dan bij de politie via 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken kan ook via 0800-7000.