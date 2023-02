Huizen ontruimd na explosie Sint Andriesstraat

De schade was enorm; op drie verdiepingen zijn er ruiten uit de woningen geslagen. In verband met de schade zijn er drie huizen ontruimd en zes andere woningen omdat het niet meer veilig was om daar te blijven.

De bewoners hebben zelf opvang geregeld. Een stukje verder in het Salviahof vond de politie nog drie pijpbommen, metalen buizen die worden gebruikt als explosief. De pijpbommen zijn door de EOD op een veilige locatie tot ontploffing gebracht. De politie is een onderzoek gestart. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Momenteel is er een team van rechercheurs bezig met de vele explosies.

Informatie?

Heeft u iets gezien of gehoord en nog niet met de politie gesproken?

Bel dan met 0900-8844 of tip gemakkelijk via bijgaand formulier. Anoniem tippen kan natuurlijk ook, via 0800-7000