Tankstation in Berkel en Rodenrijs overvallen; politie zoekt getuigen

De overvaller bedreigde het personeel van het tankstation en wist geld uit de kassa afhandig te maken. Hierna sloeg hij met het geld op de vlucht. Hij vertrok in de richting van de Noordeindseweg. De verdachte is een jongen met een lichte huidskleur en droeg een zwarte muts, zwart shirt en een spijkerbroek.



U kunt helpen

De politie is op zoek naar de verdachte en komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben. Ook als u (deurcamera)beelden heeft, ontvangen wij deze graag. U kunt eenvoudig beelden uploaden of een tip delen via onderstaande contactmogelijkheden.