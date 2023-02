Rijbewijs ingevorderd na rijden onder invloed

Rond 20.30 uur meldde een voorbijganger op de A58 dat er een auto in de sloot lag. Agenten gingen meteen ter plaatse en zagen aan de sporen dat de auto tegengesteld door de berm was gereden en toen, in een poging zijn auto weer vlot te trekken, in de sloot beland was. De bestuurder moest een blaastest afleggen. Hieruit bleek dat hij zoveel had gedronken dat zijn rijbewijs moest worden ingeleverd (680 ug/l). Omdat hij dit niet bij zich had is de auto van de verdachte in bewaring genomen door de politie.

De man heeft een verklaring afgelegd en is daarna weer in vrijheid gesteld. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt voor het rijden onder invloed, het veroorzaken van gevaar op de weg en het zich niet kunnen legitimeren. In zijn auto zaten nog twee pups. Die zijn naar een opvangadres gebracht door de politie. Op het eerste gezicht mankeerden zij niets. De man mag de hondjes gaan ophalen als hij de gemaakte kosten vergoedt.